Eerste klus kinderburgemeester Den Helder: startsein MuziekAkkoord met koningin

DEN HELDER - Lotte Mollema is nog maar net verkozen tot kinderburgemeester van Den Helder of er lag meteen al een mooie klus op haar te wachten. Ze mocht vanmiddag samen met koningin Máxima het startsein geven voor het MuziekAkkoord Noord Noord-Holland dat voor meer muziekonderwijs op school moet gaan zorgen.

De eerste officiële handeling leek makkelijker gezegd dan gedaan. Het kwam neer op timing. "Ik moest op de knop drukken voor de opening", vertelt de burgemeester uit groep 7 van de Thorbeckeschool in Den Helder. "Ik was een beetje snel, ze wilden eerst nog aftellen." Maar uiteindelijk ging het prima. Nadat de koningin symbolisch de stekker in het stopcontact had gestoken, gaf Lotte een flinke klap en was het MuziekAkkoord verbonden.

"Wij hebben al best veel muziek op school", vertelt Lotte. "Mijn zusje heeft djembe-les, er komt daarvoor speciaal een muziekjuf. Ik heb dit jaar een musical, dat is dit jaar vooral met muziek, in groep acht is het ook met praten." "Muziek in de klas brengt veel vreugde en plezier", vult Pauline Mark aan die als kartrekker van het MuziekAkkoord aan de slag is gegaan, "Maar kinderen leren er ook door te samenwerken, naar elkaar te luisteren en zichzelf te presenteren."

Aanjager

De afspraken die vanmiddag werden ondertekend onder het toeziend oog van koningin Máxima, die ambassadeur is van Muziek in de Klas, waren een goede aanjager voor scholen en organisaties in het noorden van de provincie om zich aan te sluiten. "Het gaat er uiteindelijk om dat de kinderen muziekles krijgen van vakleerkrachten en dat daar ondersteuning bij is."

Voor Lotte was het vandaag een mooi avontuur. Tijdens het officiële gedeelte had ze uiteraard haar burgemeestersketting om. "Máxima deed het heel goed", vertelt ze. "Ik vond het heel erg leuk vanmiddag."