Máxima trapt MuziekAkkoord af: meer muziek op basisscholen in de regio

ALKMAAR - In Alkmaar wordt het MuziekAkkoord Noord Noord-Holland ondertekend. Bijna 59.000 basisschoolleerlingen in de betrokken vier deelregio´s Alkmaar, Heemskerk, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland zullen met het akkoord voortaan structureel muziekonderwijs krijgen. Koningin Máxima is erevoorzitter en is digitaal aanwezig bij de ondertekening.