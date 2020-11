Muziekakkoord moet zorgen voor meer muziekles voor kinderen in de regio

OPMEER - Kinderen moeten meer in aanraking komen met muziek, daarom tekenen volgende week woensdag 25 partijen in de regio het Muziekakkoord Noord Noord-Holland. Het akkoord moet leiden tot structureel muziekonderwijs voor 59.000 basisschoolleerlingen. Een belangrijke stap, aldus Stéphanie Burgerhout van Stichting Muziek Opmeer.

In Opmeer krijgen alle kinderen muziekles op school en hebben daarnaast nog de mogelijkheid om voor een laag tarief na schooltijd muziekles te krijgen. "Opmeer is echt een heel mooi voorbeeld hoe het eruit kan zien in het land", vertelt Stéphanie trots op WEEFF Radio.



En dat vindt niet alleen Stéphanie zelf, want woensdag krijgt de Stichting Muziek Opmeer een bokaal uitgereikt uit handen van de stichting Méér Muziek in de Klas. "We zijn een 'good practice' in het land en daar willen ze ons voor eren, dus dat is wel heel bijzonder", aldus Stéphanie.





Meer aanbod op scholen

Maar structureel muziekles krijgen als basisschoolleerling zou niet alleen in Opmeer moeten, maar in meerdere gemeenten. Daarom maakt Stéphanie zich ook hard voor dit akkoord. "Het aanbod op veel scholen willen we vergroten. We willen een vuurtje aan wakkeren en zoveel mogelijk mensen erbij betrekken, en zo willen we zorgen dat kinderen structureel muziekeducatie krijgen."



Volgens Stéphanie is muziekles heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. "Het is essentieel voor de ontwikkeling van de hersenen en de motoriek"

Oranje tintje

Koningin Máxima zal volgende week digitaal aanwezig zijn bij de ondertekening van het Muziekakkoord Noord Noord Holland. De koningin pleit al jaren voor meer muziekonderwijs door het hele land en is ook erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas.



