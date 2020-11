Lotte (10) wil als kinderburgemeester sport, milieu en schoolmeditatie op agenda zetten

Lotte vond het wel een beetje spannend, gaf ze vanmiddag toe toen ze officieel door de burgemeester werd geïntroduceerd als eerste kinderburgemeester. "Ik vind het wel bijzonder om mee te maken en had het eigenlijk ook niet verwacht dat ik het zou worden."

Meditatie zou ze als naschoolse activiteit willen hebben. "En ik wil iets doen aan het bestrijden van afval. Er zouden bijvoorbeeld meer prullenbakken kunnen komen, of het instellen van een dag dat de leerlingen van alle scholen het afval in hun eigen buurt gaan opruimen." Burgemeester Nobel was daar wel in geïnteresseerd: "Als ik dan nog burgemeester ben, doe ik daar aan mee, want dat vind ik ook heel belangrijk."

Als kinderburgemeester zal ze, naast het uitwerken van haar eigen plannen, ook een aantal keer de burgemeester bijstaan bij officiële momenten, zoals het uitreiken van de jeugdlintjes.

Bekijk hieronder de verkiezing van Lotte als eerste kinderburgemeester van Den Helder: