Eerste Helderse kinderburgemeester wordt in november door kinderen zelf gekozen

Jeugdwethouder Peter de Vrij is enthousiast over het kinderburgemeesterschap. "Met de functie van de kinderburgemeester laten we zien dat we het belangrijk vinden kinderen een stem te geven in Den Helder."

Ceremoniële gebeurtenissen

De kinderburgemeester zal met de kinderambassadeurs een aantal keren per schooljaar samenkomen om ideeën te bespreken en uit te werken. Daarnaast helpt de jeugdige haar oudere 'collega' Jeroen Nobel en een aantal wethouders tijdens ceremoniële gebeurtenissen.