Café-eigenaar (42) voor rechter voor mishandeling van boa’s na coronacontrole

Ook de tweede verdachte staat vandaag voor de rechter. Naast de verdenking van bedreiging en mishandeling, wordt hij ook verdacht van winkeldiefstal in november 2020 en mishandeling in juli 2020, waarbij hij meerdere malen iemand tegen het hoofd zou hebben geslagen.

De eigenaar van het café werd gearresteerd. Hij bleek onder invloed te zijn van alcohol. Diezelfde dag werd nog een tweede verdachte, een 18-jarige man uit Medemblik, aangehouden. Die had zich zondagavond bij de politie gemeld. Enkele dagen later liet de politie de mannen vrij, maar ze bleven wel aangemerkt als verdachte.

Op 27 september 2020 in de nacht van zaterdag op zondag werden in het café twee boa’s bedreigd, mishandeld en vastgehouden tegen hun wil, nadat ze in het café controleerden op naleving van de coronaregels. Dat was niet het geval en bovendien werd er in het café gerookt.

