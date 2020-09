Medembliks café waar boa's werden belaagd twee weken op slot: "Fors geweld gebruikt"

De betrokken boa's gingen iets na middernacht het café binnen om te controleren of aanwezigen zich aan de coronaregels hielden. Dat bleek niet het geval te zijn. Bovendien werd er in het café gerookt. Toen de boa's foto's maakten van de misstanden, ontstond er een woordenwisseling en ruzie tussen de handhavers en de eigenaar en zijn gasten, waarbij de boa's met de dood werden bedreigd en mishandeld. Een van de boa's raakte daarbij lichtgewond.

"We nemen dit hoog op, want er is best fors geweld gebruikt", zegt politiewoordvoerder Erwin Sintenie tegen NH Nieuws. Inmiddels heeft de politie beelden van het incident in handen, laat hij weten.

De politie roept hen in een tweet op zich te melden. Die oproep is in het bijzonder gericht aan een blanke man van ongeveer 1,85 meter lang met een fors postuur en kort opgeshoren donker haar. Hij wordt tussen de 23 en 28 jaar oud geschat, en droeg gisteravond een blauw shirt met letters aan de voorzijde. Hij wordt ervan verdacht een van de boa's te hebben mishandeld.

Bovendien werden de twee boa's enige tijd tegen hun wil in het café vastgehouden, en slaagden cafégangers er in hun telefoon af te pakken en de genomen foto's te wissen.

Wat de exacte rol van de uitbater is geweest, wil de politiewoordvoerder 'in het belang van het onderzoek' nog niet kwijt. "Maar hij heeft zeker een actieve rol in het geheel gehad." Later vandaag wordt bekend of hij wordt vrijgelaten of ook komende nacht nog in de cel doorbrengt.

'Serieus iets aan de hand'

"Dit soort gedrag is niet wat wij wensen", laat Jan Schouten, voorzitter van Koninklijke Horeca Medemblik, aan NH Nieuws weten. Hij erkent, zoals Noordhollands Dagblad eerder vandaag schreef, dat de gebeurtenissen reden kunnen zijn voor een royement. "We zitten binnenkort weer met het bestuur bij elkaar, en dat is hierdoor sneller dan gepland."

Als het café wordt geroyeerd, betekent dat volgens Schouten dat de eigenaar geen aanspraak meer kan maken op hulp van de branchevereniging. "En kortingen en verzekeringen komen bijvoorbeeld te vervallen." Hoewel er voor zover bekend nog nooit boa's werden mishandeld, is het volgens de voorzitter van de branchevereniging niet de eerste keer dat het café in de fout gaat. "Dat er serieus iets aan de hand is, is wel duidelijk."

'Onacceptabel'

Burgemeester Frank Streng van Medemblik laat in een tweet van de gemeente weten de gebeurtenissen onacceptabel te vinden. "Handen af van onze BOA's en toezichthouders"