'Grapje' met regenboogstoep tegen betogers bij abortuskliniek

Op Facebook stelt het collectief dat het kleurrijke 'welkom' is gericht aan de 'fundamentalistische betogers die hier in het demonstratievak aan de Haarlemse kant van de kliniek staan'. "Wij willen laten zien dat Haarlem een progressieve, tolerante en warme stad is, waar geen ruimte is voor seksisme, misogynie (vrouwenhaat, red.), haat en veroordeling vanuit religieus fundamentalisme."

De voorstanders van de vrije keuze kiezen er zelf bewust voor om geen tegendemonstraties te houden bij de kliniek. Dit doen ze om geen 'onnodige extra aandacht te genereren' voor de betogingen tegen abortus. "Wij hopen dat de rust wederkeert voor de cliënten van de kliniek."

Grapje

Met de regenboogactie wil het collectief de medewerkers van de kliniek en de passerende cliënten ondertussen wel een hart onder de riem steken. "Zo willen we even laten zien dat onze gedachten bij ze zijn", vertelt Sterre Marree namens het collectief.

"We wilden een grapje uithalen met de regenboog in het demonstratievak. Maar mogelijk hebben we ook bijvangst. De fundamentalistische betogers omschreven een van onze leden, die een regenboogparaplu bij zich had, als LHBTI. Daar spraken ze heel negatief over. Daarom hebben we de stoep in regenboogkleuren gekrijt. We hebben tot nu toe relatief weinig betogers in het demonstratievak gezien. Misschien generen ze zich om op de regenboog te staan? Maar dat is maar een aanname, hoor."