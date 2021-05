Wegwerken uitgestelde zorg: hoe gaan de ziekenhuizen dat doen?

De uitgestelde zorg wordt mogelijk dit jaar nog ingehaald, zegt demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg). Ze heeft samen met zorgorganisaties een plan gemaakt om de achterstand zo snel mogelijk in te lopen. De Noord-Hollandse ziekenhuizen hebben alleen nog geen duidelijk plan, naast het verruimen van de werktijden. Vooral de beschikbaarheid van het personeel is een lastig punt.

De situatie op de corona-afdelingen in verschillende ziekenhuizen lijkt mondjesmaat te verbeteren. Zo sluit deze week het Amstelland ziekenhuis hun covid-afdeling en zullen patiënten geïsoleerd, in aparte kamers, worden behandeld. Ook in het Amsterdam UMC en het Dijklander Ziekenhuis gaat het de goede kant op: in beiden is een covid-afdeling gesloten.

Vanwege het teruglopende aantal coronapatiënten, komt er in de ziekenhuizen meer ruimte voor uitgestelde zorg. Het gaat dan om de zogeheten planbare zorg, zoals gynaecologische operaties en plastische chirurgie. Dat is zorg die niet per se hoeft worden uitgevoerd binnen een periode van zes weken. De traumazorg en spoedeisende zorg vallen daar niet onder.

Landelijk gaat het om 140.000 operaties die vanwege de toestroom van coronapatiënten niet door konden gaan. Ziekenhuizen proberen deze nu weg te werken en gaan de zorg opschalen.

Opschalingsplan

Van Ark heeft een plan gemaakt om dit zo snel mogelijk te doen. Ze wijst er daarin op dat de behandeling sneller kan gaan als patiënten ook in andere ziekenhuizen, in een andere plaats, worden geholpen. Ze hoopt die zorg dit jaar nog in te kunnen halen.

De ziekenhuizen in onze regio kijken ook langzamerhand vooruit, maar van een duidelijk plan zoals Van Ark voorstelt, lijkt nog geen sprake. "Bovendien is dit ook erg afhankelijk van de situatie op de ic's en de beschikbaarheid van ons personeel", zegt de woordvoerder van het Tergooi ziekenhuis.