Ook Gooise Meren gaat het gevecht aan met huisjesmelkers

De regels moeten gaan gelden voor alle kopers van een nieuwbouwhuis. Als eerste wordt er gekeken of de zelfbewoningsplicht kan worden toegepast op de nieuwbouw aan de Naardense Jan ter Gouwweg, vervolgens wordt er gekeken of de regels kunnen gaan gelden voor alle toekomstige nieuwbouwprojecten binnen de gemeente.

De stap wordt gezet om ervoor te zorgen dat nieuwbouwhuizen niet meteen in handen vallen van huisjesmelkers en andere beleggers op de woningmarkt. Dat gebeurt nu regelmatig. De huizen worden dan snel opgekocht door beleggers voor een bedrag dat vaak flink boven de vraagprijs ligt. De beleggers verhuren het huis dan weer voor flinke bedragen om er zelf aan te verdienen.

Vijf jaar niet verkopen

Dat zorgt er weer voor dat goedwillende huizenkopers, zoals starters op de woningmarkt, weinig kans hebben om een huis te kopen. Dat is een probleem omdat ook in Gooise Meren - net als de rest van 't Gooi - sprake is van een 'oververhitte' woningmarkt. Een huis krijgen is sowieso al niet makkelijk, omdat er veel vraag is en weinig aanbod. Daar zit voorlopig ook geen verbetering in.

De zelfbewoningsplicht moet dat probleem nu gaan oplossen. Daarmee wordt vastgelegd dat kopers van een huis er vijf jaar zelf moeten wonen. Als ze het toch eerder verkopen, staat daar een flinke boete tegenover van bijvoorbeeld tien procent van de verkoopprijs. Dat moet huisjesmelkers afschrikken.

Gooise Meren is niet de eerste gemeente in de regio die met een dergelijke regeling komt. Hilversum kwam vorige maand met dezelfde regels.

Unaniem aangenomen

Het voorstel tot de zelfbewoningsplicht in Gooise Meren komt van coalitiepartijen Hart voor BNM, D66 en GroenLinks. Het voorstel werd gisteren unaniem aangenomen. "We zijn erg blij dat de gehele raad zich achter onze motie heeft geschaard. De wethouder heeft aangegeven dat de ontwikkelaar van de Jan ter Gouwweg positief staat tegenover deze afspraken, en het college gaat naar aanleiding van onze motie op korte termijn aan de slag om dit ook voor andere toekomstige nieuwbouwprojecten te regelen."

"Dat kost wat tijd, omdat het juridisch moet kloppen en eventuele uitzonderingen goed uitgezocht moeten worden, maar het betekent in ieder geval dat vanaf nu zoveel mogelijk woningen voor particulieren beschikbaar blijven", zegt Hart voor BNM-fractievoorzitter Marieke le Noble.