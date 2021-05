Hulpactie voor gedupeerde 'plogger' Paul Waye na verwoestende brand

Al hardlopend en fietsend ruimt hij al jaren het afval op in de straten van Haarlem en omgeving, Paul Waye. Voorlopig zal hij dat alleen rennend moeten doen, omdat de schuur achter zijn huis is afgebrand. Daarbij zijn ook zijn geliefde roze racefiets en zelfgebouwde mountainbike in vlammen opgegaan. Een flinke domper voor de Haarlemse Engelsman en daarom zijn 'collega-ploggers' in de regio een hulpactie gestart.

'Plogging' betekent sporten en tegelijkertijd afval opruimen. Paul doet dat nu al bijna 10 jaar. Dagelijks rent hij vele kilometers en gooit hij zakken vol met afval in de prullenbakken. Zijn avonturen deelt hij op social media. Zijn opvallende roze fietsen gebruikt hij om naar de startpunten te rijden of om fietsend afval op te ruimen.

Brand in de schuur

En toen brak er op dinsdag 11 mei ineens brand uit in de schuur achter zijn huis in Haarlem. De oorzaak is mogelijk kortsluiting, maar dat wordt nog onderzocht. "Ik was thuis en ineens werd er geroepen dat de schuur in de fik stond. Er gaan dan zoveel emoties door je heen, dat wil je niet weten. Dit is nog maar een schuur, hoe moet je je wel niet voelen als je hele huis afbrandt?", aldus Paul.

Dertig jaar aan herinneringen van Paul en zijn gezin zijn in vlammen opgegaan. "Bijvoorbeeld een zakmes van mijn opa en dus ook drie fietsen. Twee van mij en één van mijn zoon."