Buurtorganisaties Zuidoost vragen met petitie om honderden miljoenen om geweld te beteugelen

Meerdere (buurt)organisaties in Zuidoost zijn een petitie gestart waarmee ze de regering hopen te overtuigen honderden miljoenen te investeren om het geweld in de K-buurt bij de kern aan te pakken. Aanleiding is de recente reeks gewelddadige incidenten, waaronder de schietpartij waarbij een 2-jarig kind gewond raakte door een verdwaalde kogel.

Twee weken geleden vond er een geluidsdemonstratie tegen het geweld plaats. "Over een bepaalde periode zie je dat er meerdere incidenten plaatsvinden. Dat er een kind van twee jaar wordt geraakt door een kogel en dat er de dag daarna een paar schoten in de buurt plaatsvinden, daar gaan we echt tegenin", vertelt Jeetendra Jitbahadoer van buurtorganisatie Hart voor de K-buurt, en één van de initiatiefnemers. "Er heerst totaal onbegrip, natuurlijk gebeuren er overal dingen, maar als het dichtbij gebeurt, geeft het een ander gevoel."

De recente geweldsincidenten hebben de K-buurt flink wakker geschud. Burgemeester Halsema besloot onlangs beveiligingscamera's in de buurt te laten ophangen, in de hoop dat daar een preventieve werking van uitgaat. Buurtorganisaties zijn daar onvoldoende van overtuigd, en zijn daarom de petitie gestart. Met de petitie vragen ze de gemeente om structureel meer geld vrij te maken om het geweld aan te pakken.

Masterplan

De gemeente lanceerde recent het Masterplan Zuidoost, waarmee ze de leefbaarheid in het stadsdeel wil verbeteren. Bovendien wil de gemeente met dit plan de jongeren die in Zuidoost opgroeien een beter perspectief bieden.

Het masterplan kent een 20-jarige investering, die wordt begroot op ruim 446 miljoen euro. Op dit moment is er door de gemeente nog 'maar' 7,5 miljoen euro toegezegd. "Wij willen dat de helft van het bedrag, dus 223 miljoen wordt vastgelegd voor de komende tien jaar", aldus Jitbahadoer.

Ondersteuning buurt

Buurtorganisatie Hart voor de K-buurt is na de geluidsdemonstratie bezig de sociale basis van de wijk te versterken. Zo biedt de organisatie een luisterend oor en geeft zij mensen een basis om naar terug te keren. Niet alleen om hun gevoelens te kunnen uiten, maar ook wanneer mensen niet direct naar de politie willen gaan, laat Jitbahadoer weten. "We proberen in gesprek te gaan met mensen uit de buurt en te kijken waar we die ondersteuning kunnen geven. Daar heb je middelen voor nodig en dat doen we nu al."

Buurtorganisaties en instellingen die bezig zijn met jongeren en gezinnen, staan dicht bij de mensen en weten daarom wat er in een specifieke wijk speelt, vertelt Jitbahadoer. "Je moet te vaak een strijd voeren om die erkenning en middelen te krijgen, terwijl iedereen weet dat het zich over zoveel jaar gaat uiten: je moet nu al beginnen met optreden als er iets gebeurt."

Het geld zou daarom juist naar deze organisaties moeten gaan, om zo begeleiding te geven en kinderen die opgroeien in de wijk perspectief te bieden, benadrukt hij.