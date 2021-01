Subsidie Hart voor de K-buurt stopt misschien: "Na alles wat wij hebben opgebouwd"

AMSTERDAM - Buurtorganisatie Hart voor de K-buurt in stadsdeel Zuidoost werd in 2020 nog genoemd als voorbeeld van een goede buurtorganisatie in het rapport van onderzoeksbureau Movisie. Dit jaar begint voor de buurtorganisatie met teleurstelling. De subsidie is per 1 januari stopgezet, en er is nog geen zicht of en wanneer er nieuwe subsidie komt. "We hebben onze 'Hart voor de K-buurt'-tv stop moeten zetten uit onzekerheid."

De buurtorganisatie heeft in twee jaar tijd verschillende problemen voor en door de buurt weten op te lossen. Mede dankzij Hart voor de K-buurt komt er dit jaar een jongerenhuis voor de buurt. Ook de overlast in de flats wisten de vrijwilligers onder handen te nemen middels flatcoaches die sinds december worden ingezet.

"We waren zo lekker op dreef en dan krijgen we eind december dit slechte nieuws", zegt coördinator Mike Brantjes. Volgens het stadsdeelbestuur kon de buurtorganisatie wel zien aankomen dat er verandering zou zijn. Hart voor de K-buurt was een experiment, de organisatie kreeg als enige buurtorganisatie 250.000 euro. De afspraak was dat dit zou lopen tot eind 2020.

Een foutje in de planning

Dagelijks bestuurder van stadsdeel Zuidoost Dirk de Jager zegt dat het nog geen einde verhaal is voor Hart voor de K-buurt. "Het is mis gegaan met de planning. De subsidie is nu gestopt voordat wij besluiten hebben genomen hoe wij de subsidies in de toekomst gaan verdelen."

Er kunnen nog maanden overheen gaan voordat deze beslissingen met het advies van het stadsdeelbestuur zijn genomen. Ondertussen zijn de actieve vrijwilligers teleurgesteld en worden in de eerste week van het jaar al initiatieven stopgezet omdat het niet duidelijk is of er opnieuw subsidie komt. "Onze 'Hart voor de K-buurt'-tv is tijdelijk offline. We weten niet wat het toekomstperspectief is", zegt Mike. De Hart voor de K-buurt tv is de website waar vrijwillige bewoners de buurt informeren wat er speelt middels video items en artikelen.

De subsidie stop sloeg als een bom in bij de vrijwilligers. De vrijwilligers hadden plannen voor nieuwere en professionelere producties in het nieuwe jaar. Het is nog is onzeker of deze producties nog door kunnen gaan met de subsidie stop.

Er is hoop

Het bestuur van Hart voor de K-buurt heeft hun zorg en frustratie geuit in een brief naar het Dagelijks Bestuur. Binnenkort gaan Buurtclub Hart voor de K buurt en bestuurders van het stadsdeel opnieuw om tafel om alle misverstanden op te helderen en een plan te maken op korte termijn.