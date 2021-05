Halsema en Hamming doen oproep aan nieuw kabinet: "Investeer in kwetsbare gebieden"

Eén miljoen Nederlanders in vijftien grote steden hebben herstel en perspectief nodig zodat de stedelijke gebieden waar zij wonen niet verder achterop raken bij de rest van het land. Dat stellen vijftien burgemeesters, onder wie Femke Halsema gemeente Amsterdam en de Zaanse burgemeester Jan Hamming. Daarom roepen ze het nieuwe kabinet op de kloof te dichten. Ze vragen om jaarlijks 400 miljoen euro beschikbaar te maken voor zestien stedelijke vernieuwingsgebieden en jaarlijks 100 miljoen euro voor andere kwetsbare gebieden in het land.

"Veel mensen lopen door opstapeling van problemen vast op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de hulpverlening. Deze Nederlanders hebben daardoor steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit", schrijven de burgemeesters in hun oproep. "De kloof die hierdoor ontstaat zet de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid van de samenleving onder druk."

In de oproep wordt gevraagd om samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners een nationaal herstel- en perspectiefprogramma voor leefbaarheid en veiligheid op te richten. Dat zou gaan om het opzetten van langjarige investeringen, zoals extra onderwijs en baangaranties. Ook meer uitzonderingen in wetgeving en onorthodoxe maatregelen moeten mogelijk worden gemaakt.

400 miljoen euro

De burgemeesters vragen in hun oproep om jaarlijks 400 miljoen euro voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en jaarlijks 100 miljoen euro voor andere kwetsbare gebieden in het land. "Dit is nodig voor extra investeringen in het onderwijs, het versterken van de arbeidsmarktpositie van inwoners, de kwaliteit en verduurzaming van woningen", is te lezen in de oproep.