Inwoners Broek in Waterland zamelen geld in om politie te bedanken

Inwoners van Broek in Waterland zijn een inzamelingsactie gestart. Op deze manier willen ze de agenten bedanken voor hun inzet tijdens de gewelddadige overval woensdag, die na een achtervolging eindigde in 'Broek'.

Daarbij hield de politie een klopjacht in een weiland, waar een van de verdachten werd doodgeschoten. Zes anderen werden opgepakt. Ook vlogen er twee auto's in brand.



"Ik ben de actie gestart omdat ik dankbaar ben voor de mensen die voor ons zorgen, in dit geval de politie. Daar wil ik netjes dankjewel voor zeggen", zegt initiatiefnemer van de actie Nick Schallies tegen AT5. "Je merkt dat er in het dorp een behoefte leeft om samen een gebaar te maken."

Heldhaftig optreden

"De vraag die steeds terugkomt is: wat als? Wat als het een half uur eerder was gebeurd in een dorp vol fietsende schoolkinderen? Wat als het niet had geregend en in de Volgermeerpolder veel natuurliefhebbers hadden gelopen? Maar vooral wat als de politie niet heldhaftig had opgetreden?", aldus Nick.

Dat het inderdaad leeft blijkt uit de vele donaties die binnenstromen. "Sinds half twee vanmiddag ben ik gestart met de actie", vertelt Nick. "En inmiddels hebben we al meer dan 900 euro binnengehaald." Wat Nick gaat doen met het geld? "Wat ik stiekem hoop is dat we een aantal van hen hier kunnen uitnodigen en samen kunnen proosten."