Eén dode en twee gewonden na gewapende overval op waardetransport in Amsterdam

Een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam Noord heeft geleid tot een achtervolging naar Broek in Waterland, waar tientallen politieagenten voor zijn uitgerukt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, maar volgens de politie is één van de verdachten overleden. Er zijn in totaal zes verdachten aangehouden, waarvan er twee gewond zijn.

Rond 14.15 uur werd er in Amsterdam Noord een melding gemaakt van de overval op de Meeuwenlaan, minimaal twee voertuigen zijn er vervolgens op hoge snelheid vandoor gegaan in de richting van Broek in Waterland. In Broek in Waterland hoorde getuigen ook schoten, mogelijk van een mitrailleur. Twee auto's zouden met hoge snelheid door de buurt hebben gereden en daarbij zou geschoten zijn, vertelt verslaggever Mischa Korzec ter plaatse. Vervolgens zouden twee of drie mensen zijn uitgestapt en een weiland in zijn gerend.

De politie bevestigt dat er geschoten is en was nog op zoek te zijn naar zeker één persoon. In een weiland waren zeker een dozijn zwaargewapende politieagenten te zien die duidelijk op zoek waren naar iemand. Tekst gaat verder onder video

Het is niet duidelijk of de automobilisten op elkaar of in het wilde weg aan het schieten waren. Op foto's is te zien dat er auto's in de brand staan, al is nog onduidelijk of dat de auto's van de daders zijn. Verslaggever Korzec heeft één iemand gereanimeerd en weggedragen zien worden, het is nog onbekend wie het slachtoffer is.

Een inwoner vertelt dat het rond 16.00 uur weer redelijk rustig was in Broek in Waterland en dat het weiland waar de politie-actie plaatsvond weer leeg is. "Je dacht hier even landelijk en rustig te wonen, maar dat valt vandaag even tegen", aldus de inwoner tegen NH Radio.