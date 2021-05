Schoten gelost bij overval in Noord

Rond 14.15 uur werd de politie gealarmeerd voor een overval en een schietpartij op de Meeuwenlaan. Het ging volgens de politie om een overval op een waardetransport. De daders gingen er in zeker twee auto's vandoor, waarna er een achtervolging ontstond.

Omstanders laten aan AT5 en NH Nieuws weten dat ze op de Meeuwenlaan een groot aantal schoten hoorden. Een van hen noemt zeven stuks, een ander veertien.

Op de IJsselmeerstraat in Noord zouden tijdens de achtervolging schoten zijn gelost. Omstanders spraken daar van vijf schoten. "Het ging ook allemaal zo snel. Ze reden zeker 60, 70 km over het fietspad. Met zware auto’s, daarom viel het zo op. Je hoorde ze al van ver aan komen. Volgens mij Audi's", zegt een getuige.

Auto's in brand

In Broek in Waterland zijn twee auto's in brand gevlogen. Op beelden van omstanders is een enorme rookwolk, een groot aantal politiewagens en een politiehelikopter te zien. Ook in Broek in Waterland zouden schoten gelost zijn.

Rond 16.00 uur bevestigde de politie via Twitter dat er een verdachte om het leven is gekomen. Zes andere verdachten zijn opgepakt. Twee van hen zijn gewond geraakt.