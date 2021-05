Overvallers schoten met automatische wapens op politie

Dat heeft de politie laten weten. De schoten werden tijdens de achtervolging, die na de overval ontstond, in Noord gelost. Volgens een politiewoordvoerder is er "over en weer geschoten", agenten schoten dus zelf ook.

De overval eindigde in een weiland in Broek in Waterland. Daar is een van de verdachten doodgeschoten, zes anderen zijn opgepakt.

Tijdens de overval werd er door een overvaller ook al in de lucht geschoten.