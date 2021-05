Nieuwe pont loopt als een zonnetje: "Je hebt niet eens door dat je vaart"

Wat vooral opvalt tijdens een proefvaart met de elektrische boot is de stilte. De oude dieselponten produceren een monotoon geronk. Dit milieuvriendelijke exemplaar glijdt over het water; als een zeilboot zonder zeilen.

Het is even wennen voor het personeel. "De oude boten rammelen terwijl je bij deze niet eens doorhebt dat je vaart. Dat betekent ook dat je de snelheid wat lastiger kunt inschatten en dat is echt wel even wennen voor ons", zegt schipper Niels Riezebos, die in een simulator is voorbereid. "Je bent gewend een motor te horen en aan de hand van het aantal toeren kun je inschatten hoe hard je ongeveer gaat. Dat heb je bij deze niet. Het is alleen maar metertjes kijken."