De nieuwe elektrische pont is er: "Van de paardentram naar een Tesla"

Het was een reis van een uurtje of acht vanaf de werf in Hardinxveld-Giessendam, maar daar is-ie dan. Het eerste volledig elektrische schip van het GVB (Gemeentelijk Vervoer Bedrijf) vaart rond drie uur de ponthaven van de hoofdstad binnen. De gloednieuwe veerboot gaat in het vierde kwartaal dienst doen. Velsen krijgt de primeur. De 'NZK Pont 100' wordt ingezet tussen Velsen-Zuid en Velsen-Noord.

Tot die tijd is het GVB druk met het opleiden van personeel en het testen van de apparatuur, zowel op de boot als aan de kade, waar het schip moet worden opgeladen. Behalve elektrisch en dus duurzaam, valt de ruimte op. De boot is vier meter langer dan de negentig jaar oude boten waar nu nog mee gevaren wordt. In plaats van driehonderd kunnen er vierhonderd mensen op. En bijzonder is een flexibel hek op het dek. Als er veel fietsers zijn, kan er ten koste van de autos extra ruimte worden gecreëerd.

Rondleiding

Trots geeft projectmanager Casper van der Werf een rondleiding op het schip. Hij is opgetogen over zoveel vernuftigheid, glimt bij de gedachte dat deze boot straks bijna geluidloos en CO2-neutraal over het water scheert. "We hebben het hele bouwproces uiteraard op de voet gevolgd, maar als je 'm hier dan zo ziet liggen.... Prachtig, we zijn er echt heel erg blij mee."

Het exemplaar in Velsen is de eerste van vijf elektrische boten die het GVB met de gemeente Amsterdam gaat inzetten op het Noordzeekanaal. Ze vervangen de bijna negentig jaar oude schepen die nogal wat mankementen vertoonden en bij gebrek aan beschikbare onderdelen soms aan de kant moesten worden gehouden. In Velsen leidde dat tot problemen. Door de afsluiting van de sluisroute vanwege de bouw van de nieuwe zeesluis, was de druk op de pont groot. Nu de sluisroute weer open is en in het vierde kwartaal de nieuwe pont kan worden ingezet, verwacht het GVB dat de overtochten soepeler zullen verlopen.