Zes vlinders van vlinderrots teruggevonden in Alkmaar

Zes vlinders van de Vlinderrots in Hoorn, die vorige week gestolen zijn, zijn afgelopen woensdag teruggevonden in Alkmaar. Vorige week werd het monument ter nagedachtenis aan geweldslachtoffers twee keer binnen 48 uur vernield. De vlinders lagen in een Aldi-tas in de bosjes bij het kantoor ONS Onderwijsbureau aan de Schermerweg.

De Vlinderrots werd vorige week twee keer in 48 uur vernield. De eerste keer in de nacht van zondag 9 mei op maandag 10 mei en de tweede keer de nacht daarna. Na de eerste vernieling werd een man opgepakt dankzij oplettende omstanders. Hij had een tas bij zich met daarin de vlinders. "Het was een verwarde man die om hulp vroeg en bij de GGZ opgenomen wilde worden. Hij heeft een nacht in de cel gezeten en is toen weer vrijgelaten”, vertelde Jack Keijzer aan NH Nieuws . Zijn zoon werd in 2007 op 16-jarige leeftijd vermoord en zijn naam stond ook op een vlinder op het monument.

Terwijl Dana een sigaretje stond te roken met haar collega’s zag ze de plastic tas liggen in de bosjes. “Ze zei: ‘normaal pak ik dat nooit op.’ Maar nu had ze het toch gedaan. Een collega van haar uit Hoorn herkende de vlinders van de Vlinderrots. Daarna heeft ze contact gezocht met ons”, vertelt Wanda. De vlinders zijn ingeleverd bij de politie. Daarmee zijn er nu in totaal 15 van de 30 weer teruggevonden.

Maar wie het monument de tweede keer vernielde, is volgens Wanda een groot raadsel. “Wij gaan er iedere keer vanuit dat het twee keer dezelfde dader was. De andere nabestaanden ook. Maar dit is toch heel vreemd, het wordt steeds bizarder. Een asielzoeker uit Dronten heeft ook onze vlinderrots aangevallen. Wat doet die man hier, en waarom de vlinderrots vernielen? Nu zijn er ineens weer zes vlinders gevonden in Alkmaar. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, maar we willen graag weten hoe dit komt en wie erachter zit. Is het een dader of zijn het er meer?”

Zoektocht

De nabestaanden van de geweldslachtoffers die hun naam op de rots hadden, hopen dat de rest van de vlinders snel weer teruggevonden worden. Op eigen initiatief zoeken betrokkenen in hun eigen omgeving en mensen willen nu ook in Alkmaar zoeken. “We putten veel troost uit deze steun”, vertelt Wanda, “Wat er natuurlijk het meest inhakt zijn de emotionele reacties. Nadine (red: de 17-jarige dochter van Wanda en Jacques, die in 2006 is vermoord) haar vlinder is nog steeds niet gevonden en het is toch een naar idee dat hij bij iemand is of in een plastic zak in de struiken ligt.”

Angst voor herhaling

Een andere nabestaande, Esmeralda, is vorige week een inzamelingsactie gestart om de kosten van het herstel en het eventueel opnieuw laten maken van de vlinders te dekken. Maar zolang het niet duidelijk is wie het heeft gedaan, zal de vlinderrots niet worden hersteld uit angst voor herhaling. Wanda: “We willen opbouwen, maar we willen niet het risico lopen, dat er weer vlinders worden gestolen.”

De politie zegt de zaak te onderzoeken door camerabeelden uit de omgeving van het monument te analyseren. Zij hebben nog niemand aangehouden.