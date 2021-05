Inzamelingsactie gestart voor vernielde vlinderrots

Esmeralda Ketting Krooder is een inzamelingsactie gestart voor het herstel van de vlinderrots in Hoorn. Op dit monument zitten vlinders met namen van mensen die door zinloos geweld om het leven zijn gekomen. Het werd afgelopen week voor de tweede keer in korte tijd vernield, tot groot verdriet van de nabestaanden. Esmeralda. "Het is net alsof het laatste stukje van wat je nog had van iemand, waar je nog naar toe kon gaan, vernield is."

Maandagnacht werd het monument voor de eerste keer vernield. Daarna kon een man worden opgepakt dankzij oplettende omstanders. Hij had een tas bij zich met daarin de vlinders. "Het was een verwarde man die om hulp vroeg en bij de GGZ opgenomen wilde worden. Hij heeft een nacht in de cel gezeten en is toen weer vrijgelaten", vertelt Jack Keijzer, de vader van de vermoorde Pascal Keijzer, geschokt aan NH Nieuws.

Ook bij Esmeralda heeft de vernieling flink wat losgemaakt. "Ik ben er helemaal kapot van", vertelt ze geëmotioneerd. Haar vader kwam in 2007 om het leven bij een gewapende overval op zijn winkel. Een van de daders blijkt de 16-jarige Zouo A. "Een 'jongetje' van 16 jaar", zei Esmeralda destijds.

Opdraaien voor de schade

Het monument is tot stand gekomen dankzij de Nadine Foundation, opgericht door het echtpaar Jacques en Wanda Beemsterboer, dat hun dochter Nadine in 2006 door haar ex-vriend werd vermoord. En omdat Esmeralda zelf weet hoe belangrijk het monument is voor de nabestaanden, is ze nu een inzamelingsactie gestart. "Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen, dat de foundation voor de schade moet opdraaien. Er is een dader, maar als die geen geld heeft, dan komt het weer bij de foundation terecht."

5.000 euro

Ze wil in totaal 5.000 euro ophalen en de eerste donaties zijn binnen. "Ik ben net een dag bezig en kreeg gisteren al een donatie van de rotary uit Hoorn. Mijn mond viel open, hartverscheurend gewoon. Ik word er echt stil van dat mensen zulke bedragen kunnen doneren." Rotary Tonnaer Hoorn doneerde 250 euro. De teller staat nu in totaal op 485 euro.

Of 5.000 euro alle schade dekt, weet ze alleen niet. "Maar ik doe gewoon alles wat in mijn macht ligt. Het monument is toen belangeloos tot stand gekomen. Laten we dan ook met z’n allen zorgen dat het weer mooi wordt."

De politie had geen verdere informatie over de dader.