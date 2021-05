Waardse gevangene met corona naar het ziekenhuis, afdeling in quarantaine

Vanwege een coronageval in de gevangenis in Heerhugowaard zitten op dit moment alle 28 gevangenen van die afdeling in quarantaine. Dat laat een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aan NH Nieuws weten.

Nadat bij de gedetineerde corona was ontdekt, is uit voorzorg de hele afdeling in quarantaine geplaatst. Dat houdt in dat de gevangenen - op een uur luchten na - ‘voor hun eigen veiligheid en gezondheid’ de hele dag in hun cel moeten blijven. "Het dagprogramma is geschrapt", aldus de woordvoerder.

Vrijdag testen

De gevangenis en de GGD hebben bron- en contactonderzoek gedaan. De quarantaine duurt in ieder geval tot en met aanstaande vrijdag, want dan worden de 28 gevangenen getest. "Zij zijn hierover geïnformeerd en hebben er begrip voor", volgens de woordvoerder. "Er is geen sprake van onrust."

Het is onbekend hoe de besmette gedetineerde er op dit moment aan toe is. Wel is duidelijk dat hij voor behandeling is opgenomen in het ziekenhuis.

Geen televisie in quarantaine

Vanwege een defecte versterker was de quarantaine voor bijna de helft van de gevangenen op de betreffende afdeling afgelopen weekend extra saai. "Zij waren daardoor verstoken van televisie, wat natuurlijk heel vervelend was, maar dit is inmiddels verholpen."

Ook voor gevangenen van andere afdelingen heeft de pandemie nog altijd gevolgen. Zij volgen wel ‘het normale dagprogramma, maar wel ‘gecompartimenteerd, dus per groep die bij elkaar verblijft’. "Om het risico op corona zoveel mogelijk te beperken."