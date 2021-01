'Aangifte tegen gevangenisdirecteur Heerhugowaard om verspreiding van coronavirus'

HEERHUGOWAARD - Negentien gevangenen hebben aangifte gedaan tegen de directeur van de gevangenis Zuyder Bos in Heerhugowaard. Zij vinden dat hij verantwoordeljik is voor de verspreiding van het coronavirus onder gevangenen, zo schrijft de Volkskrant .

Op verschillende afdelingen in de gevangenis zouden volgens de krant de afgelopen maanden meerdere gedetineerde besmet zijn geraakt met het coronavirus. Op sommige afdelingen zou zelfs meer dan driekwart van de gedetineerden besmet zijn.

Deze grote hoeveelheid besmettingen zijn volgens de gevangenen veroorzaakt door een mondkapjesverbod. Deze werd ingevoerd zodat bewakers onder andere gedetineerde beter kunnen herkennen. "Vanwege veiligheidredenen dragen justitiabelen in beginsel geen mondkapjes in onze justitiële inrichtingen. Uitgangspunt is dat we door een geheel van maatregelen, waaronder de verplichte inkomstenprocedure voor nieuwe gedetineerden, het toepassen van quarantaine waar nodig én het strict hanteren van de hygiënemaatregelen een vrijwel 'schone', dat wil zeggen corona-vrije, populatie hebben. In uitzonderlijke gevallen kan een directeur een justitiabele wel aanraden of verplichten een mondkapje te dragen", vertelt Eveline Petit, woordvoerder Gevangeniswezen en Dienst Vervoer en Ondersteuning, van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gedetineerden die weigeren geen mondkapje te dragen, zouden worden bedreigd met extra sancties. Het zou volgens de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten niet de enige gevangenis zijn waar dit gebeurt.