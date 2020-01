Crimineel Dino Soerel overgebracht naar Vught na uitbraakpoging gevangenis Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Crimineel Dino Soerel heeft vanavond 'vermoedelijk een uitbraakpoging' gedaan uit de gevangenis in Heerhugowaard. Hij was tot levenslang veroordeeld voor het beramen van de moord op twee mannen.

De uitbraakpoging werd door bronnen gemeld aan De Telegraaf. De Telegraaf. Een woordvoerder van het Ministerie van Justitie bevestigt aan AT5 dat er 'vermoedens zijn van een vluchtpoging'. Soerel is inmiddels overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Volgens de krant zou hij hebben geprobeerd te ontsnappen met een medegedetineerde. Daarover kon justitie niets zeggen.

Eerder deze maand probeerde Omar L. uit de gevangenis in Zutphen te ontsnappen. Die uitbraak mislukte.

Willem Holleeder

Een jaar geleden, in januari 2019, werd bekend dat Soerel wilde getuigen in de strafzaak van Willem Holleeder.

In juni 2017 kreeg Soerel een levenslange gevangenisstraf in het Passageproces, het grootste strafproces dat ooit is gehouden in Nederland.

Het gerechtshof oordeelde dat Soerel in ieder geval de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl samen met Willem Holleeder heeft beraamd. "Soerel heeft lange tijd in de onderwereld gezeten, de samenleving moet beschermd worden. Wij achten het risico op herhaling groot. Hij is de beramer, een strateeg, maar zijn motieven zijn onduidelijk."

Dino Soerel geldt als een van de kopstukken van de polderpenoze. Hij was jarenlang op de vlucht voor justitie maar werd in 2010 op zijn schuiladres op de Rozengracht in Amsterdam door een arrestatieteam overmeesterd.