Tientallen politieagenten op de been in Broek in Waterland: 'schoten en rook'

Veel hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en tientallen politieagenten, zijn vanmiddag uitgerukt in Broek in Waterland. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk, bij de Vogelmeerpolder staat een auto in de brand. Getuigen vertellen aan NH Nieuws dat ze schoten hebben gehoord, mogelijk van een mitrailleur.

Het is niet duidelijk of de automobilisten op elkaar of in het wilde weg aan het schieten waren. Op foto's is te zien dat er auto's in de brand staan, al is nog onduidelijk of dat de auto's van de daders zijn. Verslaggever Korzec heeft één iemand gereanimeerd en weggedragen zien worden, het is nog onbekend wie het slachtoffer is.

Rond 14.15 uur werd er in Amsterdam Noord een melding gemaakt van schoten op de Meeuwenlaan, meerdere getuigen hebben daarna gezien hoe auto's met hoge snelheid richting Broek in Waterland reden.