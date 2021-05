Politie kan nog niets melden over dood Volendamse vrouw

De politie kan niet meer informatie geven over de dood van de 28-jarige Volendamse Eva. Op vragen over de exacte doodsoorzaak of eventuele betrokkenheid van haar 34-jarige vriend J. bij haar dood, zegt de politie: "We zijn druk bezig met het onderzoek en dat kost nu eenmaal tijd." Eva werd zondagmiddag dood aangetroffen in haar woning het Top in Volendam, haar vriend J. gewond. De politie heeft hem aangehouden als verdachte.

NH Nieuws schreef een reconstructie van de fatale Volendamse nacht op basis van interviews met familieleden en geluidsfragmenten. Daaruit bleek dat haar vriend J. de vrouw om het leven moet hebben gebracht. Bronnen binnen de families denken dat er drugs in het spel was.

'Vriend J. is niet dood'

Op zondagmiddag werden Eva dood gevonden in haar Volendamse woning. Haar vriend J. gewond. Hij zou zijn polsen hebben doorgesneden toen hij doorhad dat Eva's vader en moeder voor de deur stonden. J. werd aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis.

Over J. zei voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust gisteren, in het televisieprogramma 112 Vandaag, dat hij zou zijn overleden aan zijn verwondingen, maar dat ontkent de politie Noord-Holland. "Het is vreemd dat dit wordt gezegd, want die informatie is niet juist."

Buurt geschokt

De buurt was geschokt door de dood van Eva. Ze was pas net in de buurt komen wonen en stond bekend als een leuke, spontane meid. Toen buurtbewoners het nieuws hoorden, sprongen de tranen bij mensen in de ogen.

In het geluidsfragment vertelt een naast familielid van Eva wat er die fatale nacht zou hebben plaatsgevonden. Daarin zegt hij onder meer dat 'Eva helemaal stijf was' toen de familie haar lichaam op de bank aantrof.