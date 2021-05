Buurt geschokt na dood Volendamse bodybuilder: "Tranen in mijn ogen"

"Het voelt nog steeds heel onwerkelijk aan", zeggen buurtbewoners. Gisteren werd het levenloze lichaam van de 28-jarige bodybuilder Eva Veerman ontdekt in haar woning op Het Top in Volendam. De 34-jarige vriend van de vrouw is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en is daar door de politie aangehouden. De buurt is er naar van.

"Mijn kind heeft de hele nacht niet kunnen slapen", zegt een buurtbewoner die naar het met politielinten afgezette huis kijkt. "Hij was bang dat er vannacht ook iemand binnen zou komen."

Veel mensen in de buurt kennen Eva nog maar net, want ze was pas in de buurt komen wonen. "Het was een hele leuke spontane meid", zegt een man op de fiets. "Toen ik het hoorde, sprongen de tranen in mijn ogen."

Ruzie of niet?

Ondertussen gaan er de wildste verhalen in Volendam en de buurt rond over haar dood. Veel mensen denken dat er ruzie was om drugs tussen het stel en dat Eva de relatie wilde verbreken. "Onzin", zegt een buurtgenoot "Er was geen ruzie. Laat de politie het maar eerst uitzoeken, want aan dit soort wildwestverhalen hebben we niets."

Voor de woning staat sinds gisteren een grote wagen van de politie. Mannen in witte pakken lopen de woning in en uit. Een woordvoerder wil alleen kwijt dat de vrouw onder verdachte omstandigheden om het leven is gekomen en dat de vriend is aangehouden. Zijn rol bij haar dood wordt onderzocht.

Eva was een fanatiek bodybuilder en was bijna iedere dag met haar vriend in de sportschool te vinden. Ze deed mee aan wedstrijden en werd gezien als een aanstormend talent.