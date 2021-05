Leerlingen De Vlindertuin weer terug in de schoolbankjes na brand technieklokaal

Met man en macht is er dit weekend gewerkt om basisschool De Vlindertuin in Alkmaar, na de brand van vorige week dinsdag, zo snel mogelijk weer open te krijgen. Dat is gelukt: vandaag konden alle leerlingen van de school voor speciaal basisonderwijs weer hun lessen volgen.

De brand ontstond vorig week dinsdag door een nog onbekende reden in het handvaardigheidslokaal. Op dat moment waren er geen kinderen in het lokaal aanwezig. De brand was snel onder controle en er is niemand gewond geraakt. Ook de huisdieren, een chinchilla en een dwergkonijn, konden gered worden.

Toch zat de schrik er wel goed in bij sommige kinderen die halsoverkop geëvacueerd moesten worden. Volgens schoolleider Yvonne Overgoor was daar vandaag extra aandacht voor in de les. "De brandweer is alle klassen langsgegaan om over de brand te vertellen. Dat helpt goed bij de verwerking."

Het handvaardigheidslokaal is voorlopig nog afgezet en een reinigingsbedrijf is bezig om alle roet- en rookschade schoon te maken. Het was daarom wat passen en meten om alle leerlingen te huisvesten. "Er wordt bijvoorbeeld les gegeven in de aula", vertelt Overgoor. "We hebben allemaal hard gewerkt. Het is allemaal gelukt en daar zijn we erg blij mee."