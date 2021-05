Leerlingen basisschool flink geschrokken na brand: 'Super eng, had ik nooit overleefd'

Het was een spannende ochtend voor de leerlingen van basisschool De Vlindertuin in Alkmaar. Nadat er brand uitbrak, loeide plotseling het alarm en moesten de kinderen het gebouw zo snel mogelijk verlaten. "We dachten dat het een oefening was, maar ze testen het altijd op maandag en vandaag is het dinsdag", vertelt een geschrokken leerling tegen NH Nieuws.

De evacuatie verliep gelukkig vlot, niemand is bij de brand in het handvaardigheidslokaal gewond geraakt, vertelt schoolleider Yvonne Overgoor. "Alle leerkrachten stonden direct paraat en samen hebben we de klassen snel kunnen ontruimen."

Ouders reageren opgelucht op het snelle handelen van de schoolleiding. "Nadat ik het bericht hoorde, was ik binnen tien minuten op school. Zoiets kan nou eenmaal gebeuren, alles is hier goed geregeld gelukkig, mijn dochter is veilig."

De brandweer kreeg de vlammen uiteindelijk vrij snel onder controle. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. De school blijft voorlopig gesloten.