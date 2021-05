Brand in basisschool De Vlindertuin, alle leerlingen buiten

Bij basisschool De Vlindertuin aan de Slochterwaard in Alkmaar is dinsdagochtend brand uitgebroken. Een woordvoerder van de brandweer laat aan NH Nieuws weten dat de leerlingen en het personeel in veiligheid zijn gebracht.

De brand was al snel onder controle. Volgens een woordvoerder is het nog niet duidelijk waar de brand precies is ontstaan, mogelijk komt daar later meer informatie over.

De brand wordt op dit moment van binnenuit geblust. Op foto's is te zien dat het niet om een uitslaande brand gaat.

De Vlindertuin is een basisschool voor speciaal onderwijs. De kinderen wachten nu buiten totdat zij door hun ouders worden opgehaald.