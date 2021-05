Hilversum gaat met scholieren aan de slag om drugscriminaliteit aan te pakken

Drugsgebruik, maar vooral drugscriminaliteit onder jongeren heeft de aandacht van Hilversum omdat uit onderzoek van de GGD blijkt dat steeds meer jongeren drugs gebruiken en dat de politie signalen heeft dat er meer drugs wordt gedeald rond scholen. Afgelopen maand kwam onder meer aan het licht dat vijfdeklassers op het Gemeentelijk Gymnasium regelmatig harddrugs als speed en ketamine gebruiken op de toiletten van de school.

Hilversum laat momenteel onderzoeken of dat harddrugs gebruik op de toiletten van de school een uitzondering is of dat het op meer plekken gebeurt. Het lijkt op dat laatste: burgemeester Pieter Broertjes stelde nadat het nieuws naar buiten kwam al meer signalen te hebben van toenemend drugsgebruik op scholen en het dealen van drugs rond scholen. Er gaan verhalen rond dat er steeds meer jongeren op scootertjes drugs dealen rond scholen. Daar willen de gemeente en de politie van af.