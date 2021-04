Zorgen over harddrugs op Hilversums gymnasium: scholieren gebruiken op toiletten

Ketamine is een tripmiddel dat ook vaak gebruik wordt in de uitgaansscene. Het gebruik is niet zonder gevaar, maar hoe groot de risico's precies zijn wordt nog onderzocht.

Speed wordt vaak gebruikt als pepmiddel om niet moe te worden en meer energie te hebben. Andere gebruikers worden er juist heel rustig van. Het gebruik van speed is niet zonder risico's: gebruikers kunnen last krijgen van psychische klachten zoals angst, verwardheid, agressie en psychoses.

Het Gemeentelijk Gymnasium geeft aan er alles aan te doen om het zorgwekkende drugsgebruik op school tegen te gaan. "Wij streven ernaar de jongeren die dergelijke drugs via scooters rondom de school afgeven, te weren. Door het kopen van drugs houden de kinderen deze zorgelijke ontwikkeling in stand", aldus de schoolleiding. De school heeft contact opgenomen met de politie.

Het heeft er alle schijn van dat er ook rond de school gehandeld wordt in drugs, al lijkt het daar meer te gaan om softdrugs als hasj en wiet. Het Hilversumse gymnasium zou daarin ook niet de enige school zijn. Volgens de recentste 'gezondheidsmonitor' van de GGD geeft zo'n 19 procent van de jongeren aan dat er op of bij hun school in drugs wordt gehandeld. "Onze school lijkt hierop helaas geen uitzondering te vormen", aldus het Gemeentelijk Gymnasium.

Een leerling op het schoolplein van de school vertelt aan de studenten van Nieuws uit Hilversum niet verrast te zijn over het bericht. "Dat er drugs wordt gebruikt op school verrast me niet, maar dat het speed en ketamine is dan weer wel", vertelt de leerling die verder anoniem wil blijven. "Ik merk soms aan leerlingen dat ze zich vreemd gedragen, ook in de les. Dus ik leg nu wel het verband, zeg maar. Sommige leerlingen zitten er soms wat draaierig en lacherig bij. De docenten hebben dan helemaal niets door, maar de rest van de klas natuurlijk wel."

Harddrugsgebruik jongeren zeldzaam

Hoe zorgwekkend het drugsgebruik door de vijfdeklassers voor de school ook is, volgens preventiemedewerker Jacqueline Krouwel van Jellinek komt het niet vaak voor. "Het is absoluut niet zo dat dit een trend onder jongeren op middelbare scholen is. Harddrugsgebruik door jongeren zien we doorgaans niet", zo vertelt ze. "We weten dat zo'n beetje een procent van de middelbare scholieren wel eens harddrugs heeft gebruikt. Dat is echt heel weinig. Het gaat echt om een enkeling. Het is ook echt heel dapper dat deze jongeren hun drugsgebruik aan de jeugdarts hebben opgebiecht. Dat kan helpen om het tegen te gaan."

Krouwel raadt de volgens haar experimenterende jongeren of hun ouders aan de kwestie wel serieus te nemen. "Als ouder doe je er goed aan dit bespreekbaar te maken. En mocht je hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op. Dat kan echt al op een hele laagdrempelige manier. En hoe eerder je er wat drugsgebruik betreft bij bent, hoe beter."

School vraagt ouders met leerlingen te praten

Ook de school hoopt dat ouders van de vijfdeklassers met hun kinderen praten over het drugsgebruik op school om ze te wijzen op de gevaren daarvan. Daarnaast roept de school ouders en leerlingen die meer weten over het drugsgebruik op school, of de drugshandel rond de school, op dat te melden. "Laten wij samen, u thuis en wij op school, ervoor zorgen dat onze school een drugsvrije en veilige plek is voor uw kinderen."

De school wil tegenover NH Nieuws verder niet ingaan op het nieuws. "In kader van het onderzoek lijkt me dit op dit moment niet wenselijk", laat rector Sjoerd van de Berg weten. "We nemen het in ieder geval heel serieus."