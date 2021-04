Na speed op gymnasium wil Broertjes duidelijkheid over harddrugs op andere scholen

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum schrikt ervan dat enkele vijfdeklassers van het Gemeentelijk Gymnasium harddrugs als speed en ketamine gebruiken op school. Een onderzoek moet helder maken of dat probleem alleen speelt op het gymnasium of dat ook andere scholen er mee te maken hebben, zo vertelt Broertjes aan NH Nieuws. "We willen duidelijkheid."

Dat scholieren weleens drugs gebruiken, daar kijkt Broertjes niet direct van op. Dat er signalen zijn dat het niet alleen gaat om softdrugs als hasj en wiet, maar ook om harddrugs als speed en ketamine, verbaast hem dan weer wel. "Ik ben best geschrokken van dat nieuws", reageert Broertjes. "Het is voor mij wel een signaal. Het zou zeker kunnen dat het gymnasium niet de enige school is waar dit gebeurt."

Het onderzoek kijkt naar in hoeverre en hoe jongeren in aanraking komen met drugs en drugscriminaliteit. "De resultaten van dat onderzoek moeten ons meer duidelijkheid geven of er bijvoorbeeld op meer Hilversumse scholen harddrugs worden gebruikt. De resultaten daarvan verwachten we rond juni. Daarna komen we met een plan van aanpak, maar dat hangt ook af van hoe omvangrijk het probleem is", legt Broertjes uit.

Aanpak tegen drugs

Het drugsgebruik van Hilversumse scholieren heeft al langer de aandacht van de gemeente. "Recent onderzoek van de regionale GGD toont aan dat zo'n twintig procent van de jongeren weleens drugs gebruikt. Dat is een vijfde en dat is gewoon veel te veel, die cijfers zijn echt te hoog", aldus Broertjes. "Daar komt bij dat we ook steeds meer signalen hebben van drugshandel op en rond scholen. Dat willen we gewoon niet."

Voor wat betreft het dealen van drugs rond scholen heeft Hilversum nauw contact met de politie. "De politie is op dat vlak al actief en surveilleert rond scholen om te kijken of er drugs gedeald wordt rond of op het schoolplein."

Hilversum zit met alle middelbare scholen sinds afgelopen maand 'stom toevallig' om tafel om het drugsgebruik van jongeren te bespreken. "Dat was al voordat het nieuws over het harddrugsgebruik om het gymnasium naar buiten kwam, maar dat toont wel aan dat het nodig is", zegt Broertjes.

Bewustzijnscampagne

Volgens de burgemeester hebben zich drie scholen aangemeld voor een pilot om te kijken hoe drugsgebruik onder jongeren het best aangepakt kan worden. Dat zijn naast het Gemeentelijk Gymnasium, ook het Roland Holst College en de scholen van het Alberdingk Thijm College. "Het voornaamste is dat we gaan starten met een bewustzijnscampagne onder jongeren en het gesprek aan willen gaan over drugsgebruik en de gevolgen daarvan. Dat kan op school, maar ook thuis."