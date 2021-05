Geen eerste landstitel voor ZV De Zaan na bloedstollend beslissingsduel

Het is de waterpoloërs ZV De Zaan niet gelukt om de landstitel binnen te slepen. De beslissingswedstrijd in Zaandam werd vanmiddag met 9-8 veloren van GZC Donk.

Donk won het eerste duel in Zaandam met 9-4, waarna De Zaan gisteren met 10-8 toesloeg in Gouda. Logischerwijs werd het een spannende wedstrijd in Zaandam. In de openingsfase waren beide ploeg aan elkaar gewaagd. Na de eerste periode stond het 2-2.

Ook de tweede periode leverde vier goals op. En opnieuw scoorden beide ploegen twee keer: 4-4. Daarna sloegen de bezoekers voor het eerst een gat van twee punten. Aan het begin van het laatste kwart was de stand 6-8.

De Zaan leek verslagen toen het zelfs 6-9 werd. De ploeg van Johan Aantjes richtte zich vervolgens op en verkleinde het gat weer naar één: 8-9. In de slotfase lukte het de Noord-Hollanders niet om er een verlenging uit te slepen en de eerste landstitel uit de clubhistorie binnen te halen.