Slechte start voor ZV de Zaan in finale om landstitel

De eerste wedstrijd in de finale om het landskampioenschap is teleurstellend verlopen voor de waterpoloërs van ZV de Zaan. In Zaandam werd er met 8-4 verloren van GZC Donk.

In de eerste periode waren beide ploegen nog aan elkaar gewaagd. De Zaan kwam met 3-1 achter, maar kwam vrij snel weer op gelijke hoogte. Halverwege was de stand 3-4.

Donk sloeg het beslissende gat in de derde periode. De bezoekers liepen toen uit naar een voorsprong van 7-3. Vooral aanvallend was De Zaan onmachtig. In de vierde en laatste periode speelde Donk het duel eenvoudig uit.

Wake-up call

"Je speelt gewoon een bizar slechte wedstrijd", reageert Erno Snoek. "We laten ons niveau niet zien. Dat hakt er wel even in. Maar we moeten nog steeds twee wedstrijden winnen. We hebben een wake-up call gehad en gaan er morgen weer voor."

Morgen is het tweede duel in Gouda. De Zaan moet daar winnen om een beslissingswedstrijd af te dwingen. Mocht dat gebeuren, spelen beide ploegen zondag opnieuw tegen elkaar in Zaandam.