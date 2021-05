ZV de Zaan gaat voor eerste landstitel in clubgeschiedenis: "Soort van sprookje"

Drie seizoenen geleden debuteerden de Noord-Hollanders in de eredvisie. Het is voor de trainer de kroon op het werk als ZV De Zaan komend weekend voor het eerst het landskampioenschap binnensleept. "Als het mocht lukken, is het zonder meer een goede prestatie. Toen ik begon was promotie naar het hoogste niveau het doel. Daarna werd de doelstelling 'eerste 8' en nu willen wij graag een structurele positie in de top vier bemachtigen."

"Het zal zwaar worden en ik verwacht een interessante pot waterpolo, want Donk speelt een ander spelletje. Zij spelen wat sneller en wij bouwen wat anders op. En je speelt voor de winst, maar dat lijkt me logisch", vertelt Aantjes.

"Als je het dan kan afsluiten met het landskampioenschap is het een soort van sprookje. Elke keer als we een doelstelling hebben, halen we het. Maar de finale moet eerst gespeeld worden en het zal best zwaar worden", aldus Aantjes.

Twee wedstrijden winnen

De finale om het landskampioenschap waterpolo gaat over een best-of-3. Vrijdag speelt ZV de Zaan thuis in Zaandam; zaterdag is de return in Gouda. Bij een gelijkspel is het derde en beslissende duel opnieuw in Zaandam.