680 nieuwe besmettingen in de regio, 5 personen overleden

Een dalend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames; als de cijfers het toelaten, waagt het demissionair kabinet vanavond mogelijk de sprong naar fase twee van het versoepelingsplan. In vergelijking met vorige week zijn de coronacijfers in de regio nagenoeg hetzelfde gebleven. In een week tijd meldt het RIVM in de regio Alkmaar in totaal 680 nieuwe besmettingen.