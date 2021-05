Ajax-coach Ten Hag noemt terugkopen Brobbey bespreekbaar; Tagliafico met vakantie

Nu het kampioenschap van Ajax een feit is, kan de ploeg rustig naar het einde van het seizoen toeleven. Volgens trainer Erik ten Hag is echter niets minder waar met de klassieker van zondag op het programma . "Voor onze fans weten we dat deze wedstrijd enorm belangrijk is en zo zullen we ‘m ook benaderen."

Brian Brobbey en Erik ten Hag - Pro Shots / Jasper Ruhe

De Amsterdammers gaan zondag op bezoek in De Kuip en treden om 14.30 uur aan tegen Feyenoord. Ondanks dat de titel al binnen is, wil Ten Hag ook in Rotterdam goed voor de dag komen. "We willen laten zien dat we de nummer één zijn van Nederland", zegt Ten Hag op de persconferentie. "Ergens komen is moeilijk, maar er blijven nóg moeilijker. Dat we dat kunnen, willen we laten zien en dat begint zondag."

Quote "Iedereen moet in de spiegel kijken, wij ook" ajax-trainer erik ten hag

Tijdens het perspraatje werd ook het feest bij de Arena van afgelopen weekend nog even aangehaald. "Er zijn ongetwijfeld dingen verkeerd gegaan", gaf Ten Hag toe. "Iedereen moet in de spiegel kijken, wij ook. Op sommige vlakken had het anders gekund. Het was geen uitbundig feest, maar er waren mensen… Dat klopt. We hadden ze liever in het stadion gehad. Dan had je ze misschien kunnen testen en het beter kunnen reguleren.' Vakantie Met oog op de drukke weken zit het erop voor Nicolas Tagliafico. De Argentijnse linksback is geschorst tegen Feyenoord en zal na de wedstrijd kunnen genieten van zijn vakantie. "Nico gaat zijn laatste dag training in en gaat daarna op vakantie. Er wacht hem een zwaar programma met Argentinië." Tekst gaat verder onder de video.

"Als ik dat doorreken heeft hij dan geen vakantie voor het nieuwe seizoen met Ajax", zegt Ten Hag over Tagliafico, die zijn laatste wedstrijd van het seizoen dus gespeeld heeft. "Misschien dat dit ook op zal gaan voor een aantal andere spelers - één of twee - zodat ze aan drie weken vakantie komen. Anders komen we in de herfst met een uitgebluste selectie te zitten."

Quote "Wij zoeken nog een spits... Brobbey mag wat mij betreft blijven" ajax-trainer erik ten hag

Brobbey Het meespelen van Brian Brobbey tegen Feyenoord is nog onzeker. Achter de naam van de spits staat een vraagteken. Daarnaast werd ingegaan op de transfer die hij na dit seizoen maakt naar RB Leipzig. De trainer en technisch directeur van de Duitse club, die hem naar de Bundesliga haalden, zijn na dit jaar weg bij de club. Dat riep de vraag op of Ajax hem zou willen terugkopen. "Wij zoeken nog een spits... Brobbey mag wat mij betreft blijven. Als trainer wil ik een zo sterk mogelijke selectie. Als het zou kunnen, zou ik ervoor open staan. Maar ik weet niet of dat een mogelijkheid is." Feyenoord - Ajax begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en is via de sociale kanalen van NH Sport te volgen.