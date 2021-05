Ambitieuze Ajax-coach Ten Hag wil volgende stap zetten in Europa

Het duurde even totdat Erik ten Hag in de persruimte achter de microfoon platsnam. De trainer van Ajax vierde eerst het kampioensschap met zijn selectie en de fans bij de Arena en stond vervolgens de pers te woord. "We moeten er van genieten dat we al drie jaar lang overtuigend de nummer één van Nederland zijn."

"Prima kampioenswedstrijd", vertelt Erik ten Hag tegen de aanwezige pers. "Het was niet hoogstaand, maar wel overtuigend gewonnen."

Veertien punten

Het verschil met nummer twee PSV is veertien punten. Ajax stak er afgelopen seizoen dus met kop en schouders bovenuit en dat vond Ten Hag ook. "Na de winterstop stond er een stabiel elftal en we hebben op het juiste moment gepiekt. In februari hebben we onze concurrenten op achterstand gezet, terwijl we om de twee dagen moesten spelen."

Uitdagingen

Eerder deze week verlengde Ten Hag zijn contract bij Ajax. Hij ligt nu vast tot de zomer van 2023 en bevestigde dat hij volgend seizoen nog de coach is van de Amsterdammers. "Er zijn nog uitdagingen genoeg, waarder een volgende stap in Europa zetten."

Bekijk de video voor de volledige reactie van Ten Hag. Volgend weekend gaat Ajax op bezoek in Rotterdam bij Feyenoord.