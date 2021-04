Ajax langer door met trainer Erik ten Hag

Ten Hag werd op 1 januari 2018 aangesteld als opvolger van de ontslagen Marcel Keizer. In zijn eerste, halve seizoen veroverde hij de landstitel, won de KNVB-beker en reikte tot de halve finales van de Champions League. In het afgebroken vorig seizoen eindigde Ten Hag eveneens op de eerste plek met Ajax. Dit weekend kunnen de Amsterdammers opnieuw de landstitel veiligstellen. Twee weken geleden veroverde Ajax ten koste van Vitesse de beker. In de Europa League bleek AS Roma in de kwartfinale te sterk.

De trainer werd de afgelopen periode met diverse Europese topclubs in verband gebracht. Toch kiest hij er nu voor zijn dienstverband in Amsterdam te verlengen. "Ik weet wat ik hier heb en met welke mensen ik hier werk", legt Ten Hag op de website van Ajax uit. "Daarnaast weet ik hoe we de volgende stap weer kunnen zetten met dit team. Ik ben hier gelukkig."