Verdachte verdwijning Sumanta Bansi vandaag opnieuw voor de rechter

De hoofdverdachte van de moord op de vermiste Sumanta Bansi, Manodj B. (41), staat vandaag weer voor de rechter in Alkmaar. Het gaat om een pro formazitting. De studente, die in Hoorn woonde toen ze verdween, is al sinds februari 2018 vermist. Sinds de zitting in februari zijn er diverse ontwikkelingen in het onderzoek.

Donderdag werd nog een zoekactie uitgevoerd in het recreatiegebied De Hulk, maar daarbij werd niets gevonden. Ook op 19 april werd dit gebied uitgekamd. Toen werd een deel van een schep gevonden. Dit ligt nu bij het Nederlands Forensisch Instituut voor onderzoek. Wanneer dit onderzoek is afgerond is niet bekend.

Recreatiegebied De Hulk kwam in beeld nadat de politie telefoondata, en dan met name locatiegegevens, van de verdachten had opgevraagd bij Google. Daaruit bleek dat de twee, Manodj B. (41) en zijn vader (64), in het gebied waren geweest rond de verdwijning van Sumanta. Uit de eerste pro-formazitting kwam al naar voren dat de verdachte Manodj B. in afgeluisterde gesprekken tegenover zijn broer bekende de vrouw te hebben doodgestoken.

Lichaam niet gevonden

Sumanta verdween op 18 februari 2018. Een dag eerder had ze nog haar moeder blij verteld dat ze in verwachting was. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de verdachten haar vlak na haar verdwijning hebben vermoord, maar haar lichaam is nog steeds niet gevonden.

Vader Dwarka B. is na de vorige pro-formazitting op vrije voeten gekomen. Volgens de rechter was er te weinig bewijs dat hij medepleger is van de moord op Sumanta, al zou hij wel weten wat er is gebeurd. Hij is nog steeds verdachte in de zaak, maar vandaag staat alleen Manodj B. voor de rechter.

Doorbraak

Volgens advocaat Soekhai, advocaat van de familie, wordt er gehoopt op een doorbraak in de zaak. "De familie wil antwoorden op de vraag wat er met haar gebeurd is. Is ze begraven, herbegraven, vernietigd? Dat is voor hen heel belangrijk om het een plek te kunnen geven. Ze zitten al zolang in spanning", zegt Soekhai. Over de ontwikkelingen in de zaak, zegt ze: "Ik denk niet dat ze, op basis van wat ze tot nu toe gevonden hebben, de verdachte nu ineens gaan vrijspreken."