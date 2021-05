Europese Commissie wil €5 miljoen uittrekken voor ontslagen KLM-personeel

De commissie wil het geld uit een fonds halen dat is bedoeld voor mensen die hun baan verliezen als gevolg van globalisering, zoals bijvoorbeeld wanneer een werkgever naar het buitenland verhuist. Met het geld uit dit fonds kunnen KLM medewerkers die hun baan zijn verloren advies inwinnen over waar ze weer aan het werk kunnen. Ze kunnen sollicitatietraining volgen of verhuiskosten laten vergoeden als ze in het buitenland een baan vinden. Het geld kan ook worden gebruikt om werkgevers aan te moedigen de ontslagen werknemers in dienst te nemen.

Het Europees Parlement en de EU-landen moeten wel eerst nog instemmen met het plan.