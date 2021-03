'KLM dupeert parttimers met aangepaste roosters'

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Grondpersoneel, waaronder bagagemedewerkers en grondstewardessen, dat parttime werkt, wordt vanaf 6 september verspreid over vijf dagen ingeroosterd. Iemand die 20 uur per week werkt, moet dan een volledige werkweek dagelijks 4 uur werken. Parttimers lopen op deze manier onregelmatigheidstoeslag mis of kunnen in de problemen komen als ze een tweede werkgever hebben.

KLM gebruikt de bezuinigingsmaatregel om een deel van de staatslening van 3,4 miljard euro te kunnen terugbetalen. De maatschappij vindt dat de aankondiging - een half jaar voor de invoering van nieuwe roosters- de medewerkers genoeg gelegenheid biedt om in hun privéleven aanpassingen te maken.

Schandalig

FNV-bestuurder Jan van den Brink noemt de beslissing schandalig: "Dit besluit heeft een enorme impact op de thuissituatie van de deeltijdmedewerkers. KLM walst daar volledig overheen. Werknemers hebben immers ook nog een leven naast KLM. Kinderopvang, school, sport, studie, een tweede werkgever, vrijwilligerswerk of wat dan ook, allemaal afgestemd op het deeltijdrooster."

De roosteraanpassing ligt nu bij de ondernemingsraad van KLM met een verzoek om instemming. In de tussentijd gaat FNV met haar leden bespreken hoe de maatregel van tafel gehaald kan worden. De bond is daarvoor onder andere een petitie gestart.