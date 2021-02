FNV: 'KLM misbruikt crisis om vaste banen in te ruilen voor goedkope flexwerkers'

SCHIPHOL - KLM misbruikt de coronacrisis om een deel van het personeel te kunnen ontslaan en daarvoor in de plaats goedkope arbeidskrachten in te huren. Dat zegt vakbond FNV. Volgens de bond blijkt dat uit personeelsadvertenties op internet en is er daarover onrust ontstaan onder de medewerkers. KLM-topman Elbers verwerpt de kritiek van FNV.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vandaag werd bekend dat KLM een ongekend slecht financieel jaar achter de rug heeft, met een verlies van 1,2 miljard euro. In 2020 heeft de maatschappij al 5.000 banen moeten schrappen. Dit jaar vervallen nog eens zeker 1.000 banen bij het grond-, cabine- en cockpitpersoneel. Maar volgens FNV is er juist genoeg werk en misbruikt KLM de coronacrisis om van het dure personeel af te komen.

Asociaal

FNV-bestuurder Jan van den Brink vindt het 'asociaal' en 'in strijd met het sociaal plan dat met KLM is overeengekomen'. Van Den Brink zegt dat er binnen KLM bijvoorbeeld veel interesse vanuit cabinepersoneel is om tijdelijk aan de slag te gaan als grondstewardess en zouden boventallige grondmedewerkers best wel aan de slag willen als platformmedewerkers.

"In het sociaal plan dat FNV samen met KLM is overeengekomen staan afspraken die gericht zijn op baanbehoud door bijvoorbeeld het tijdelijk detacheren van personeel naar andere KLM-afdelingen", aldus de vakbondsbestuurder. FNV wil dat minister Hoekstra van Financiën KLM hierop aanspreekt.

Natuurlijk verloop

KLM-topman Pieter Elbers bestrijdt de kritiek van FNV. In het NOS Radio 1 Journaal zegt Elbers dat het tegendeel waar is. "Voor een aantal plaatsen van een aantal uren per dag, wordt er zo af en toe gezocht naar uitzendkrachten. De mensen die het bedrijf verlaten hebben, hebben dat tot nu toe met vrijwillige vertrekregelingen, pensioneringen en natuurlijk verloop gedaan."