Reizigers kort gehinderd door staking op Schiphol: "Gaat vooral om veilig werk"

SCHIPHOL - Reizigers op Schiphol hebben vandaag wat last kunnen hebben van een staking door het personeel. Beveiligers, schoonmakers en afhandelingsmedewerkers legden rond 14.00 uur het werk tien minuten neer om aandacht te vragen voor hun eisen: betere werkomstandigheden, vaste contracten en meer loon. De actie was gericht op de Schiphol-directie, maar die wijst vooral naar de directe werkgevers van het personeel.

Op Schiphol Plaza stond een glazen studio van FNV - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Enkele honderden personeelsleden staakten vanmiddag tien minuten mee, volgens FNV. Op het Jan Dellaerplein voor Schiphol Plaza stond een glazen huis waar vanuit vier uur lang een live-uitzending werd gepresenteerd. De uitzending kon worden gevolgd via Facebook en Youtube, en om 14.00 uur belden de stakers via Zoom in om hun boodschap en eisen kenbaar te maken. Absolute ondergrens Het personeel wil meer loon, onder minder tijdsdruk werken, goed beschermd worden tegen het coronavirus en vaste contracten. Voor FNV en meerdere politieke partijen is een minimumloon van 14 euro de absolute ondergrens. Tekst gaat door onder de foto.

Stakend personeel op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De bonden willen af van de concurrentie tussen de vele bedrijven die het personeel in dienst hebben en dat Schiphol daarin veel meer verantwoordelijkheid neemt. De Amsterdamse gemeenteraad -de hoofdstad is aandeelhouder van Schiphol- kaart de werkomstandigheden aanstaande donderdag aan tijdens een raadvergadering. Langere acties Schiphol-directeur Dick Benschop, die zich ook in het glazen huis door FNV liet interviewen, vindt dat er niks mis is met concurrentie tussen de bedrijven. De luchthaven zou volgens Benschop alleen in zee gaan met bedrijven die fatsoenlijke cao's bieden aan het personeel. Maar voor acties moeten de bonden echt bij de werkgevers zijn, verklaart Benschop. Met die stelligheid is FNV het niet eens en waarschuwt voor langere acties met meer hinder en vertraging voor passagiers.