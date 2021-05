De gevolgen van de brand vorige maand in de vliegtuigenloods van Hilversummer Ronald Bussmann zijn nog duidelijk te zien. Zijn huis ligt in puin en verschillende vliegtuigen zijn volledig geruïneerd. Toch zijn er een paar gered. Die worden nu schoongemaakt en gerepareerd door studenten Vliegtuigtechniek Ellen en Oliver.

Studenten knappen afgebrande vliegtuigen op: eigenaar ontroerd door de hulp - NH Nieuws

Als je het terrein oprijdt, zie je de verbrande resten van de werkplaats en woning van Ronald Buschman. Hij zorgt met zijn bedrijf 'Maintain A Plane' voor het onderhoud van verschillende vliegtuigen. Zelf woonde hij met zijn gezin boven de werkplaats. Door de felle brand is hij in één klap zijn huis en zijn werk kwijt. In de loodsen stonden sportvliegtuigen opgeslagen. Een deel van de vliegtuigjes is gered door de brandweer. Maar ze hebben wel schade door bijvoorbeeld roet en bluswater. Studenten Vliegtuigtechniek van MBO College Airport helpen nu bij de reparatie. "Het is een once in a lifetime opportunity, dus ik heb gelijk 'ja' gezegd en alle andere plannen die ik had even opzij geschoven", vertelt Ellent Ott blij. Ze is helemaal in haar element in de tijdelijke werkplaats. "Kleine luchtvaart vind ik super, super, superleuk." Tekst loopt door onder de foto.

Sommige vliegtuigen zijn erg beschadigd - NH Nieuws

De studenten doen dit klusje met z'n drieën: Ellen, Fabian en Oliver. Alleen Fabian is er vandaag niet bij. Docent Ben Pietersma vertelt dat ze gevraagd zijn door de eigenaar van de beschadigde vliegtuigen, Aero Club Hilversum-Amsterdam. "Precies in de opleidingsperiode dat ze op stage moeten, dus het is een win-winsituatie." Oliver Ebbing is blij met de praktijkervaring. "Toen ik het verhaal over Ronald hoorde, wilde ik hem graag helpen. Ook omdat het een stagemogelijkheid is. Die zijn er nu weinig, vanwege corona", vertelt hij. Sommige vliegtuigen zijn erg beschadigd door de brand. Vooral de toestellen die tegen de wand van de afgebrande werkplaats aanstaan. Oliver laat zien hoe sommige vliegtuigen eraan toe zijn:

Oliver laat zien hoe beschadigd vliegtuigen zijn - NH Nieuws

Gelukkig zijn niet alle vliegtuigen zo erg beschadigd. "De twee Katana's zijn in goede conditie en hebben alleen wat hitteschade. Deze Cessna is tamelijk vies en de radio is kapot. We moeten even kijken of we het kunnen schoonmaken en het dan weer werkt", aldus Ellen. Zo doen de studenten allerlei klusjes. Ronald Buschman is nog te aangeslagen om te reageren. Wel laat hij weten erg ontroerd te zijn door alle hulp. "Ik vind het echt super leuk. Het zijn aardige mensen en Ronald helpt ons goed. Ik voel me hier wel thuis", zo besluiten de studenten.

De afgebrande werkplaats en woonhuis - NH Nieuws