Huizen ontruimd door brand in loods op vliegveld Hilversum

In een loods aan de Rading in Hilversum is vannacht rond 1.30 uur brand uitgebroken. Verschillende woningen in de buurt werden ontruimd. De brandweer laat weten dat er niemand gewond is geraakt.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat aan NH Nieuws weten dat de brand onder controle is, maar dat de brandweer voorlopig nog wel nageblust wordt. Vanwege de rookontwikkeling zijn verschillende woningen ontruimd. Er werden 38 mensen opgevangen in het gemeentehuis in Loosdrecht.

Bij de brand is een loods, met daarin vliegtuigjes, helemaal uitgebrand. De woning die daar naast stond is ook in de as gelegd. Een tweede hangaar is niet volledig uitgebrand. "Uit de tweede loods zijn acht of negen vliegtuigjes door de brandweer naar buiten gereden", vertelt de woordvoerder. "Die loods is niet afgebrand, maar heeft wel veel brand- en waterschade."

Rond 5.00 uur konden de geëvacueerde bewoners weer naar huis.

De woordvoerder spreekt hieronder over 75 geëvacueerde bewoners. Later bleek dat het om 38 bewoners ging. Tekst loopt door onder de video.