Al meer dan een ton opgehaald voor gedupeerd gezin Hilversumse vliegveldbrand

Een week na de grote brand op het vliegveld van Hilversum, waardoor het gezin dat boven de getroffen loods woonde dakloos raakte, is al meer dan een ton opgehaald om de bewoners te helpen. Bekenden van het getroffen gezin, maar ook onbekenden geven gul.

De felle brand in de loods op het Hilversumse vliegveld zorgde ervoor dat het gezin dat erboven woonde alles verloor. Ze konden het huis op tijd verlaten, maar raakten - op de kleren die ze op het moment van de brand aan hadden na - al hun eigendommen kwijt. De vader van het gezin runde een bedrijf in de loods en is dus ook zijn werkplaats en broodwinning kwijt.

Al snel na de brand werd een actie op touw gezet om het getroffen gezin te helpen. Nog dezelfde dag werden enkele tienduizenden euro's gedoneerd. Dat steeg de afgelopen dagen gestaag door naar de 100.315 euro die nu is opgehaald. Toch heeft de actie nog wel een lange weg te gaan: het streefbedrag staat op 300.000 euro.

Hulp van alle kanten

De starter van de actie, een goede vriend van het gezin, laat weten dat er van alle kanten hulp komt. "Allemaal vrijwilligers zijn nu de vliegtuigen aan het poetsen, er wordt op het veld een tijdelijke werkplaats ingericht en plannen gemaakt voor de nieuwe werkplaats", laat hij weten. Het getroffen gezin heeft ondertussen ook weer een dak boven het hoofd. "Er is huisvesting voor een paar jaar geregeld en we zijn ontzettend blij met alle hulp en donaties."