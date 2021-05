Horeca en winkels week na versoepelingen: 'Feestje, maar wel een heel dubbel gevoel'

Bijna een week geleden, op 28 april, werden er eindelijk versoepelingen doorgevoerd. Na maanden weer op het terras en lekker spontaan, zonder afspraak, naar de winkels. Voor ondernemers was die eerste dag 'echt een feestje', maar door de blijvende druk op de zorg blijft het gevoel voor hen erg dubbel.

Feest tijdens de opening van Maison Mien in Hoorn, afgelopen woensdag - Maison Mien

Dat onderschrijft Loan Boland, eigenaar van Sencha Lunchstore in Alkmaar. "Het voelt pas 100 procent goed als de druk op de zorg minder is." Wel was die eerste woensdag dat de tafels weer buiten mochten ook voor zowel Boland als het personeel enorm leuk. "We waren helemaal een beetje zenuwachtig, moesten veel nadenken over 'oh ja, het moet op een dienblad en er moet bestek bij, maar we moeten eerst de tafel afnemen', en we hebben enorm veel gelachen", vertelt ze vrolijk. Buiten de zaak staan 'maar' twee tafels: één gereserveerd voor high teas, de ander voor mensen die spontaan komen aanlopen. "Maar stiekem is de Grote Sint-Laurenskerk ook een beetje ons terras", zegt Boland. "Voordat we open gingen kregen we al enorm veel berichtjes op Instagram; of mensen alvast een tafel konden reserveren."

Opening terrassen maakt 'amper verschil' door beperkte tijden Tijdens de lockdown moest Sencha het vooral hebben van afhaalboxen, gevuld met zoete lekkernijen. "Voor ons maakt het qua omzet niet erg veel verschil", zegt de eigenaar van Sencha dan ook. "Het gaat ons des te meer om de beleving en het leuke gevoel van mensen bedienen. Daar halen we ook voldoening uit, we merkten dat het geduld aan beide kanten op was." Als gastvrouw ben je het zonnetje in huis, zegt Boland, maar ook voor dat zonnetje begon een wolk te vormen. "Begin 2020 was er nog heel erg de gunfactor, bijvoorbeeld met support your local, maar dat was nu een stuk minder. Veel mensen waren er gewoon klaar mee."

Het terras van Sencha in Alkmaar - Sencha

Restaurant Meddens in Hilversum deed amper aan afhalen, alleen op speciale dagen zoals moederdag. "Deze zondag krijgen mensen een box met een smoothie, een omeletje, een bageltje: ga zo maar door", zegt manager Casper van Tatenhove. Dus dat de terrassen open mogen, is extra fijn. Al zijn de beperkte tijden (van 12.00 tot 18.00) wel 'een domper'. "Je verliest natuurlijk een groot deel van de dag, omdat het maar zes uur is", zegt Tatenhove. "Zeker de avonduren zijn voor ons belangrijk. Zo’n 70 procent van de omzet halen we normaliter daaruit. Nu moeten we om 18.00 uur dicht, dus dat betekent dat de mensen die tot 17.00 uur werken niet nog even de stad in gaan om een half uurtje een biertje te kunnen drinken." Ten opzichte van de normale situatie haalt Meddens dan ook weinig voordeel uit deze versoepelingen. Somber gevoel over opening horeca Bij zowel de manager van Meddens als de eigenaar van Sencha bestaat er een somber gevoel over de gehele openstelling van de horeca. "De cijfers zijn niet dusdanig positief dat we snel verwachten volledig open te gaan", zegt Tatenhove. "Maar als we eventueel 30 man binnen zouden mogen ontvangen, is dat al erg fijn. Zoals op een dag als vandaag, met slecht weer, ontvangen we weinig mensen. Het is ook vooral vervelend voor de collega’s zonder terras."

Boland van Sencha: "Omdat de druk op de zorg nog zo hoog is, voelt het voor mij erg dubbel. Maar als volgende week blijkt dat de cijfers omlaag gaan, de vaccinaties werken en het goed gaat, zal ik heel blij zijn." In juni kan de horeca dan misschien geheel open, verwacht ze. Maar ze houdt wel een slag om de arm: "Als volgende week blijkt dat er geen verschil is met voor de versoepelingen, zie ik het somber in. Het zonnetje moet weer gaan schijnen, dan kunnen mensen op verantwoordelijke manier naar buiten." Eerste dag open 'een feestje' En dan zijn er nog de winkels, die al helemaal door het dolle heen waren toen ze weer open mochten. Zij mogen namelijk zo goed als zonder restricties klanten ontvangen. Natuurlijk wel met een maximum aantal per winkel, maar er is geen afspraak meer nodig. Voor ANS Mode in Zaandam voelde het alsof de winkel opnieuw voor het eerst open ging. "Klanten kwamen ons vorige week flessen wijn, plantjes, chocola en allerlei cadeautjes brengen. Dat was bij opening ook zo, ze verwenden ons echt", zegt Petra Hesse, de eigenaar van de boetiek. Wel waren er wat zenuwen: "Zullen ze in rijen voor de deur staan of komt het mondjesmaat?" Rijen waren er niet, maar het was wel weer gezellig druk, zegt Hesse. "Dat was een feestje natuurlijk. Wel moesten we heel erg goed rekening houden met de veiligheid, omdat je zelf ook wel weet dat het eigenlijk helemaal niet kan. Maar we hebben alles op alles gezet om het zo veilig mogelijk te maken. We hadden ook taart gehaald voor de klanten en de winkel volgezet met verse bloemen."

Voor Maison Mien in Hoorn, waar ze vooral (kamer)planten verkopen, was het gevoel soortgelijk. "Mensen waren zo blij om weer binnen te komen, het was echt een 'we mogen weer' gevoel”, vertelt mede-eigenaar Janne-Roos Rijckenberg. "Een beetje alsof je een kind in een snoepwinkel een snoepje geeft. Iedereen was enorm enthousiast en zei: 'Jullie zijn de eerste winkel waar ik weer naartoe ga, we zijn zo blij met jullie'." Dat gevoel snapt ze zelf ook erg goed, zegt ze. "Ik kan er zo blij van worden om zomaar even de Hema binnen te lopen of van op een terras zitten. Het lijkt alsof het jaren geleden is."

Succesvolle winkelsluiting Waar voor veel winkels de sluiting een drama was, pakte het voor zowel ANS Mode als Maison Mien eigenlijk wel goed uit. Hesse: "Het was ook wel relaxed, je weet precies hoeveel mensen er komen op een dag, en wanneer. Normaal weet je dat niet en is het afwachten. Zo kun je je personeel ook gerichter inzetten en weet je wanneer je een momentje over hebt voor pauze bijvoorbeeld." Hesse ervaarde de sluiting niet als negatief. "Aan het begin natuurlijk wel, toen heb ik ook echt wel een potje gejankt. Dat was erg zwaar, zo net voor de feestdagen. Toen dachten we: 'Of we gaan nu bij de pakken neerzitten en laten het doodbloeden, of we steken de schouders eronder en kijken wat er wel kan'." Het werd dat laatste en met succes: tijdens de lockdown is ANS Mode juist gegroeid. En dat hoor je niet veel. "Veel collega’s hebben het niet gered, maar bij ons kwam het vooral omdat we online opeens aanwezig waren. Dat hadden we eerst nooit, maar nu hebben we al 1.500 volgers op Instagram." Maison Mien had in december al, vrij snel na de sluiting, een webshop opgezet. "Die liep eigenlijk binnen een paar dagen heel goed", vertelt Rijckenberg. "Het was wel gek; tot half december waren we druk bezig met het rondbrengen van kerstbomen en toen droogde het een beetje op. Maar daarna begonnen de bestellingen zó goed te lopen, dat we niet meer wisten waar we de tijd vandaan moesten halen om ze rond te brengen." Inmiddels komen veel mensen weer spontaan langs om naar planten te kijken en blijft Maison Mien veel leuke berichten ontvangen van hun tevreden klanten. En ook zij gaan hard: ze zitten al bijna op 2.000 volgers. Openingsplan kabinet De volgende stap van de versoepelingen stond gepland op 11 mei. Dan zouden we mogelijk weer binnen mogen sporten en zouden muziekscholen en dierentuinen open gaan. Maar nee, door de geplande persconferentie van gisteravond ging een streep, net als door de versoepelingen dus. De eerstvolgende mogelijkheid voor een volgende stap uit het openingsplan van het kabinet is op 18 mei.